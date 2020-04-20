الترجي يعرض صفقة مغرية على الإتحاد لخطف اللافي

تسعى إدارة نادي الترجي التونسي، لإقناع نظيرتها من اتحاد العاصمة، بتسريح لاعبيها مؤيد اللافي، ليدعم تشكيلة نادي باب السويقة، الموسم المقبل.

واقترحت إدراة النادي التونسي، على مسؤولي اتحاد العاصمة، صفقة تبادل، بعرضها خدمات كل من اللاعب السابق لنادي بارادو الطيب مزياني، والمدافع السابق للنصرية، محمد توغاي، مقابل مؤيد اللافي.

وتأمل إدارة الترجي، في إتمام هذه الصفقة، وضم الدولي الليبي إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم تشكيلتها.

يذكر أن مؤيد للافي، كان قريبا من مغادرة اتحاد العاصمة، في الميركاتو الشتوي المنصرم، بسبب المستحقات المالية، قبل أن تتمكن إدارة النادي من اقناعه بالبقاء.