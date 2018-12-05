الترجي يغلق الباب أمام رحيل بلايلي

أغلق فريق الترجي الرياضي التونسي الباب أمام غمكانية رحيل نجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتحدث وليد العارم عضو مجلس إدارة الترجي عن حقيقة وجود نية من جانب فريقه للموافقة على رحيل بعض النجوم من بينهم يوسف بلايلي.

وقال وليد العارم في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية المصرية أمسية اليوم الأربعاء:”الترجي لن يستغني عن أي لاعب في الوقت الراهن”.

وأضاف:”نظرا لرغبتنا في المنافسة على البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا خلال عام 2019 الذي سيحتفل فيه النادي بمئويته”.