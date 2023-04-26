الترجي يفقد خدمات أبرز مهاجميه في مواجهة شبيبة القبائل

سيكون فريق الترجي التونسي، منقوصا من خدمات أحد أبرز لاعبيه، في لقاء العودة من ربع نهائي رابطة الأبطال، والذي سيجمعه بشبيبة القبائل.

وأعلنت إدارة الترجي، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، عن تعرض مهاجمها الليبي حمد الهوني، لإصابة على مستوى الكاحل، في مواجهة النجم الساحلي.

كما أضاف مسؤولي الترجي، بأن التحاليل التي خضع لها مهاجمهم، أكدت ضرورة خضوعه للعلاج والراحة لمدة شهر كامل، ليغيب عن مباراة الشبيبة المقررة هذا السبت.

وتصب هذه الأخبار في مصلحة شبيبة القبائل، الساعية في تدارك هزيمتها في لقاء الذهاب، أين تامل في تحقيق الفوز بتونس والعودة بتأشيرة التأهل للمربع الذهبي.