الترجي يقترب من حسم صفقة مهاجم وفاق سطيف بن عياد

كشفت وسائل إعلام عربية، أمس الأحد، عن إقتراب نادي الترجي التونسي، من حسم صفقة مهاجم وفاق سطيف والمنتخب الوطني، رياض بن عياد.

وحسب ماورد في موقع “العربي الجديد”، فإن إدارة فريق الترجي التونسي، توصلت لإتفاق مع نظيرتها بأولمبيك بارادو لإتفاق لإنتقال اللاعب للترجي.

وأضاف ذات المصدر، أن لاعب الخضر بن عياد، فضل الإنتقال لبطل الدوري التونسي، على المولودية وشباب بلوزداد.

يذكر أن اللاعب رياض بن عياد، لعب معاراً لنادي وفاق سطيف، من فريقه الأصلي أولمبيك بارادو، وتمكن من تقديم مستويات جيدة أقنعت الناخب الوطني جمال بلماضي.