الترجي يهدّد بعدم خوض إياب نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

لوح نادي الترجي التونسي، بعدم خوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي المصري، بسبب عقوبات الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

ونشر الترجي بيانا على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك” جاء فيه:”بالتنسيق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، يحاول رئيس النادي، حمدي المؤدب، رفع العقوبة الموقعة على جماهير الفيراج”.

وتابع:”وأرسل طعن لإستئناف القرار، وفي حالة عدم رفع العقوبة، فإن المدرب يلوح بعدم إجراء المباراة، دفاعا عن مصلحة الترجي وجمهوره العزيز”.

يذكر أن “الكاف” غرّم إدارة الترجي 300 ألف دولار واللعب مباراتين دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ، إضافة لغلق المدرج “الفيراج”.