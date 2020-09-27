الترجي يُريد التخلص من “مزيان”

كشفت مصادر صحفية “تونسية”، أن الترجي الرياضي التونسي ينوي التخلي عن اللاعب الجزائري “عبد الرحمان مزيان”.

وأكدت ذات المصادر، أن مدرب “المكشخة” لم يقتنع بمستوى اللاعب “مزيان” ويسعى للتخلص منه.

الترجي التونسي كان قد استقدم لاعب سوسطارة السابق من العين الإماراتي مقابل صفقة وصلت إلى 1 مليون أورو.

ولهذا فإن النادي التونسي لن يتخلى عن “مزيان” إلا بمقابل مالي مرتفع بالنظر للقيمة التي دفعها للعين الإماراتي.

وكان “عنتر يحيى” المدير الرياضي لإتحاد العاصمة أكدت في تصريحات للتلفزيون العمومي أنه سيستقدم لاعبا من الترجي.

ولن يمانع “مزيان” من العودة لفريقه السابق، خاصة أنه تألق كثيرا في صفوف إتحاد العاصمة قبل رحيله الموسم الماضي.