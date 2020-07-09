الترحيل القسري في العالم.. الجزائر تعبر عن قلقها

أعربت الجزائر، على لسان وفدها بجنيف، عن “قلقها” إزاء استمرار التوجه المتزايد للترحيل القسري في العالم, متطرقة الى ظاهرة ذات ابعاد “غير مسبوقة”.

وأكد الوفد الجزائري في بيانه خلال الاجتماع ال78 للجنة الدائمة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “هذه الوضعية تدل على أهمية الحماية الدولية”.

وأشار المكلف بأعمال البعثة الجزائرية لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف, مهدي ليتيم, إلى انه “حاليا يتعرض ما يقارب 1 بالمئة من السكان في العالم, أي 97,5 مليون شخص, إلى هذه الظاهرة”.

وأشادت البعثة الجزائرية بالجهود المبذولة من طرف مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن, معتبرة ان “الطريق لا يزال طويلا من أجل معالجة الابعاد المخيفة لحالات الطوارئ و الازمات الممتدة التي لا تزال تقع على كاهل البلدان المستقبلة”.

وأكد الوفد أن تعزيز الحماية الدولية يقوم أساسا على تطوير حلول مستدامة و معالجة الاسباب العميقة للتشريد القسري و التي من دونها فان قدرات الحماية قد تتحول إلى وسيلة من اجل الحفاظ على الوضع الراهن الذي لا يمكن تحمله, معتبرا في هذا الشأن ان “العودة الطوعية الامنة و الكريمة تبقى الحل الامثل للبلدان المستقبلة و لللاجئين في نفس الوقت”.