قناة النهار الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف..هذه هي الشروط بقلم قناة النهار نشر في 05 نوفمبر 2023 - 10:36 شارك غرِّد أرسل 97 0 الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف..هذه هي الشروط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rQDkq اقرأ أيضا صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر 200 مليار دينار لتطهير ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية المفلسة قناة النهار 04 نوفمبر قسنطينة: الإكتظاظ في الأقسام مشكل إداري يدفع ثمنه التلاميذ قناة النهار 25 أكتوبر خليها على ربي : مؤثر جدا .. فريال تبكي بحرقة شديت لكفن تاع وليدي بيدي! قناة النهار 02 نوفمبر غليزان / "الكربوط" وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون قناة النهار 28 أكتوبر صريح جدا : هكذا يزرع الجزائريون "حب فلسطين" في نفوس أطفالهم قناة النهار 21 أكتوبر طالع هابط: تحية وتقدير لرجال أمن قسنطينة على التنظيم المحكم خلال مباراة الخضر قناة النهار 15 أكتوبر باتنة: الدرك يحجز كمية من مشتقات الحليب منتهية الصلاحية بسريانة قناة النهار 20 أكتوبر شوفو حكايتي: بعدما تخلت عنه عائلته.. شاب سوري إنقلبت حياته رأسا على عقب بعدما جاء للجزائر قناة النهار 22 أكتوبر صريح جدا: ما هو المبلغ الذي يصرفه الجزائري لشراء الكتاب ؟ قناة النهار 29 أكتوبر