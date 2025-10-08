الترخيص باستيراد سفن الصيد الأقل من 15 سنة

رخصت الحكومة بجمركة سفن الصيد الكبيرة وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمسة عشر سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.

نظرا للضغط الشديد على الموارد الصيدية في منطقة الصيد الساحلية، يتعين-حسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، تشجيع وتطوير الصيد الكبير ، من خلال استغلال مناطق صيد جديدة في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى، في إطار اتفاقيات الصيد، مع استهداف على وجه الخصوص. لمختلف الأنواع التجارية.

وفي هذا الصدد، يقترح مراجعة المتطلبات المتعلقة بسنوات تشغيل سفن الصيد الكبير وفي أعالي البحار المستوردة في حالة مستعملة. برفعها إلى خمسة عشر سنة بدلاً من خمس سنوات.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استيراد أي سفينة.منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 24 134 ، المتعلق بإجراءات جمركة سفن الصيد الكبير التي يقل عمرها عن خمس سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. ويرجع هذا على وجه الخصوص إلى أن توافر السفن التي يقل عمرها عن خمس سنوات في السوق الدولية محدود للغاية، لأن هذا النوع من السفن لا يزال يعتبر سفئًا جديدة. حيث يستغرق بناء السفينة عامين على الأقل وربما أكثر.وبالتالي فإن إهتلاك السفينة أو بيعها قبل خمس سنوات من التشغيل أمر نادر جدا.