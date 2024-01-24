الترخيص باستيراد 400 ألف دجاجة شهريا

رخصت الحكومة باستيراد أكبر عدد ممكن من أمهات الدجاج من الخارج، قصد ضمان استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البيضاء.

وأكدت مصادر مسؤولة على دراية تامة بالملف، بأن الكم المرخص له بالاستيراد، يتمثل في أربعمائة ألف من أمهات الدجاج من الخارج، وتحديدا من إسبانيا من طرف مستوردين خواص بصفة شهرية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية تبقى مستمرة إلى حين ضمان استقرار السوق، ومن ثمة ضمان انخفاض أسعار اللحوم البيضاء التي بلغت ذروتها في وقت سابق ووصلت إلى 600 دينار للكيلوغرام الواحد.

وستقابل عملية الاستيراد هذه، توفير 300 ألف من أمهات الدجاج كمنتوج محلي بصفة شهرية أيضا ومستمرة، تكون من طرف متعاملين إثنين.

وعن الأسباب التي كانت وراء اختيار إسبانيا، كبلد مورد، قالت مراجع “النهار أونلاين” إن “اسبانيا لديها السلالة كوب 50 وهي السلالة التي تتماشى ومؤهلات المتعاملين الجزائريين في مجال تربية الدواجن”.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد رخصت شهر سبتمبر من العام الماضي باستيراد الدجاج المجمد من الخارج، وطالبت من المستوردين الخواص التسجيل عبر البوابة الالكترونية واستلام دفاتر الشروط من أجل تموين السوق بهذه المادة الأكثر طلبا.