الترخيص بتوظيف 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات بالمستشفيات 

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار، فسيتم توظيف 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات الطبية بالمستشفيات.

وتشير ذات المعلومات الى أن توظيف الأطباء سيتم عبر جهاز الإدماج حسب الإحتياجات عبر المستشفيات الجامعية.

الاطباء سيستفيدون من عقود في إطار الوظيف العمومي بعد 60 يوما من العمل، فيما سيتم ترسيمهم بعد عامين من الخدمة بشكل آلي.الإجراءات اتخذها الوزير الأول لضمان الخدمة العمومية في المستشفيات ،أين تم توجيه تعليمات لوزارة العمل قصد مباشرة العملية بشكل إستعجالي.