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الترخيص بصفة إستثنائية لإستيراد اللحوم المُبرّدة خلال شهر رمضان المبارك

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الترخيص بصفة إستثنائية لإستيراد اللحوم المُبرّدة خلال شهر رمضان المبارك
بقلم خالد زوبيري

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بمواصلة التحضيرات اللازمة لحلول شهر رمضان المبارك.

وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، شدد الرئيس تبون على ما يلي:
– ضرورة التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا وبين اللحوم المستوردة.
– الترخيص بصفة استثنائية خلال شهر رمضان الفضيل لاستيراد اللحوم المُبرّدة من قبل المستوردين النشطين في كل ولاية.
– التكثيف من دوريات التفتيش المشتركة بين مصالح الأمن والتجارة لكشف التحايل عن طريق التخزين غير الشرعي لكميات اللحوم بغرض توجيه الأسعار.


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