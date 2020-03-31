الترخيص لأصحاب الأمراض المزمنة باقتناء أدويتهم دون وصفات

رخصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبشكل إستثنائي، الحصول على الدواء الخاص بالأمراض المزمنة لمدة شهر، بدون تقديم الوصفة الطبية وهذا في حالة استحالة استشارةالطبيب المعالج .

وعلى الصيادلة المتعاقدين الإعتماد على البيانات الموجودة في بطاقات الشفاء وهذا لتحديد من هو المستفيد وتحديد العلاج الخاص

التحقق من تاريخ انتهاء العلاج لتجديده الأدوية المقدمة في هذا الظرف الإستثنائي والإستعجالي، على أن تقدم بفاتورة ورقية كانت وإلكترونية يجب أن يكون عليها الملصقات الخاصة بالأدوية les vignettes و أيضا تنويه بما يلي : ” الأدوية المقدمة بدون وصفة طيبة covid-19″