الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

صدر مرسوم تنفيدي يرخص بموجبه لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم موظفــي إدارتهــم المركزيـة توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.

وأوضح ذات المرسوم الصادرفي العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه يجوزلأعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجــب قــراري إلى موظفــي إدارتهــم المركزيـة.

والذين لهم رتبة مديري على الأقل توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.

كما ينص المرسوم بإمكان أعضاء الحكومة يفوضوا على الشكل نفسه إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مديري على الأقل.

توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيـرادات.

إضافة إلى توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

وأن يتضمن قرار التفويض “اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه”.

وينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطــات المفوض أو مهام المفوض إليه”ي حسب ما اشارة اليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.