الترخيص لبعض النشاطات أصحاب الحرف بين طلب الرزق والخوف من الوباء       

عقب صدور تعليمة الوزير الاول بتوسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية عادت الحياة بعد شهر ونصف من الغلق بسبب الحجر الصحي.

اين عرفت البلاد تطبيق إجراءات الحجر الصحي ركودا في جميع القطاعات وكذا المحلات التجارية منها قاعات الحلاقة بسبب الغلق.

وأوضح صاحب قاعة لحلاقة الرجال أنه يعمل بحظر مع تعقيم المحل وكذا ادوات الحلاقة وهذا لسلامة الزبون وأيضا لتفادي من انتشار كورونا.

أين قال انه يحاول التوفيق بين العمل وإجراءات الوقاية وصحة زبائنه كما لم يخفي فرحته للعودة إلى العمل والإسترزاق بعد طول الغلق.

كما صرح أحد الحلاقين ان الحاجة إلى طلب الرزق هي من اخرجتهم للعمل من اجل تلبية عائلاتهم ولكن يبقى الخوف والحذر من العدوى.