الترخيص لمواليد 2013 بالتسجيل في الأولى ابتـدائي

وزارة التربية طلبت من المديريات موافاتها بقوائم إسمية للمعنيين

الإجراء الإستثنائي.. ويخص المولودين في شهر جانفي أوفيفري ومارس

ستمنح وزارة التربية الوطنية رخصة استثنائية للتلاميذ المولودين بين 1 جانفي و31 مارس 2013، للتسجيل في السنة أولى ابتدائي.

ألزمت وزارة التربية مديريات التربية بضرورة إيفائها بالقائمة الإسمية للأطفال المولودين ما بين 1 جانفي و31 مارس 2013، قصد تسجيلهم على مستوى أقسام السنة أولى ابتدائي، وهذا كي لا يتم تأخيرهم عن سن التمدرس المحدد بـ6 سنوات.

راسلت وزارة التربية مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، قصد إيفائها بالقائمة الإسمية للأطفال المولودين خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. ويأتي هذا القرار حتى لا يتم حرمان التلاميذ من الدراسة وتضييع عام كامل لهم، باعتبار أن سنهم السنة القادمة سيكون 6 سنوات ونصف، وهذا ما سيترتب عنه حرمانهم من عام دراسي كامل.

ويأتي هذا حسب المنشور الوزاري الذي يلزم المؤساسات التربوية باستقبال هذه الفئة من التلاميذ في حال ما إذا عرفت المؤسسات نقصا في عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

ويمس هذا الإجراء الأطفال المولودين سنة 2013، حيث من المفروض أن المولودين بهذا التاريخ يدرسون في الأقسام التحضيرية، لكن محدودية المقاعد البيداغوجية والالتزام بأن يكون عدد التلاميذ في القسم التحضيري الواحد 25 فقط، دفع إلى تحويل المولودين في شهر جانفي وفيفري ومارس إلى أقسام السنة الأولى ابتدائي.

ولكن المشكل المطروح هو أن العديد من الابتدائيات تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم استكمال المشاريع التي وعدت بها وزارة التربية، مما يضع العديد من مديري الابتدائيات وكذا أولياء التلاميذ في حرج كبير.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مديريات التربية في هذا الوقت استقبلت كل القوائم الخاصة بالتلاميذ المعنيين بالإجراء والذين يدرسون على مستوى الأقسام التحضيرية، وهذا قصد السماح للتلاميذ المولودين سنة 2013 في الأشهر الثلاثة الأولى بالتسجيل في أقسام السنة أولى ابتدائي.