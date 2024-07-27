الترخيص بجمركة هذا العتاد الأقل من 7 سنوات

وقع الوزير الأول نذيرالعرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد والذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات.

وتضمن عدد الاخير من الجريدة الرسمية الرقم 50 صدور مرسوم تنفيذي رقم 24-241 يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.

وينص هذا المرسوم الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو-عند الاقتضاء- تاريخ وضعها حيز الخدمة 5 سنوات، وأن لا تتجاوز 7 سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي (الأدوات المجهزة بنظام ميكانيكي والجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات).

كما بنص ذات المرسوم على أن تتوفر جميع خطوط أومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة، وقبل شحنها، إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاج أوالفلاحي.

وكذا وفقا لشروط محددة في ذات المرسوم التنفيذي، على غرار القيد في السجل التجاري و/أو أن حيازة البطاقة المهنية للفلاح، وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة، وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة.

وتتم توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أو المعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل “ألجيراك”، وأن لا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية.

كما يقدم طلب الحصول على شهادة تأهيل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة، مقابل تسليم وصل استلام.

وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التبليغ.