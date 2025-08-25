الترخيص لمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية بالبيع المباشر لتجار التجزئة

أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، توجيهات بالترخيص لمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية بالقيام بعمليات البيع المباشر لتجار التجزئة.

وحسب بيانٍ للوزارة، تهدف هذه التوجيهات إلى تقليص حلقات الوساطة وخفض تكاليف التوزيع. بما ينعكس إيجابا على الأسعار النهائية لصالح المستهلك.

وتم خلال اجتماع تنسيقي ترأسه زيتوني، ضمَّ الإطارات المركزية للقطاع، مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية، تموين السوق والمعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية.

وشدّد الوزير على أهمية مواصلة العمل الرقابي وتكثيفه خاصة في هذه الفترة التي تشهد موجة حر في بعض الولايات. وذلك للحد من مخاطر التسممات الغذائية وضمان حماية صحة المستهلك.

وأكد زيتوني، بخصوص المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية، على ضرورة أن تكون فضاء اقتصاديا يتيح تنوع السلع. بما يضمن توفير مستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر.