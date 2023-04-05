الترويج للمنتوج الوطني بالخارج.. تكليف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير بالمهمة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.

كما استمعت الحكومة في مجال التجارة وترقية الصادرات، إلى عرض قدّمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. ووزير التجارة وترقية الصادرات حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج.

في حين، قرر اجتماع الحكومة، تكليف ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أساسا، كمرحلة أولى، بالترويج للمنتوج الوطني. والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية.