التريتور» لضمان وجبات العمال والمرضى في المستشفيات

ستعتمد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على خدمات مموني الوجبات الجاهزة، لضمان الأكل لفائدة عمال المستشفيات.

بالإضافة إلى المرضى الخاضعين للإستشفاء.

وحسبما أكدته مصادر رسمية من وزارة الصحة لــ «النهار»، فإنه بالنظر إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها عمال المستشفيات.

للتزود بوجبات الأكل خاصة المناوبين منهم، تقرر الاستعانة بخدمات مموني الأكل الجاهز، لتزويدهم بالوجبات الغذائية.

من خلال التعاقد معهم، فضلا عن تجهيز مطابخ المستشفيات، بطهاة محترفين.

من أجل تحسين نوعية الوجبات المقدمة التي ليست في المستوى المطلوب.

وفي ذات السياق، ستعمل مطابخ المستشفيات، بالتنسيق مع أخصائيي تغذية، الذين يحددون نوعية الأكل الواجب تناوله.

سيما وأن ما يتم تقديمه حاليا لا يتلاءم بتاتا مع طبيعة علاج المرضى، الذي عادة ما يتكون من لحوم إن وجدت سلطة.

أو أطباق لا تستجيب للمعايير، بالإضافة إلى قطع خبز غالبا ما تكون مجمدة وحبة فاكهة أو علبة «ياغورت».

وعلى صعيد آخر، ستستحدث وزارة الصحة لجان تفتيش ومراقبة لواقع الوجبات الصحية في المستشفيات.

عن طريق نشر قائمة موحدة لطبيعة الوجبات الغذائية للقضاء على التفرقة والطبقية بين المستشفيات.

حيث يتناول المريض الذي يعالج في مستشفيات الجنوب نفس الوجبة التي يتناولها مرضى مستشفيات الشمال والغرب والشرق.

بالإضافة إلى إيلاء أهمية قصوى لوجبات العمال، الذين يعانون الأمرين من أجل تناول أكل متوازن.

وكثيرا ما يلجأون إلى الطعام السريع.