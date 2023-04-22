التزام أزيد من 50 ألف تاجر خلال ثاني أيام عيد الفطر

سجلت وزارة التجارة و ترقية الصادرات التزام 50798 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا بنظام المداومة والخاص بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد والسلع الواسعة الاستهلاك وهذا خلال اليوم الثاني من عيد الفطر.

ووفقا لبيان وزارة التجارة، فإن 19 تاجرا على المستوى الوطني لم يتقيدوا بالبرنامج المسطر.

كما سجل أيضا “عودة النشاط التجاري للعديد من التجار والمتعاملين الاقتصاديين الغير معنيين بالمداومة خلال هذه المناسبة المباركة. يضيف المصدر نفسه.