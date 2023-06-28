التزام أزيد من 52 ألف تاجر خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

سجلت وزارة التجارة و ترقية الصادرات التزام 52259 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا بنظام المداومة والخاص بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد والسلع الواسعة الاستهلاك وهذا خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن 66 تاجرا على المستوى الوطني لم يتقيدوا بنظام المداومة المسطر.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين بنظام المداومة، وإلتزامهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو مايؤكد حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين.

وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الأول من هذه المناسبة المباركة، وعلى على جهودهم المستمرة .

كما تذكر جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين، على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأحد 02 جويلية 2023.

التجار غير الملتزمين خلال اليوم الأول:

ولاية الجزائر 12

ولاية باتنة 16

ولاية عين الدفلى 1

ولاية تيارت 2

ولاية الوادي 3

ولاية تلمسان 27

ولاية مستغانم 1

ولاية جيجل 1

ولاية الطارف 1

ولاية عنابة 2

المجموع : 66