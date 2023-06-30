التزام تام للتجار بنظام المداومة في ثالث أيام عيد الأضحى

سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تقيد ما مجموعه 52.397 تاجرا بنظام المداومة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان انه “في اطار البرنامج المسطر لضمان المداومة، طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الجمعة، تقيد 52.397 تاجرا قاموا خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، بمزاولة نشاطاتهم التجارية، عبر كامل التراب الوطني”.

وبالنسبة للتجار غير الملتزمين، تم تسجيل عدم تقيد “12 تاجرا بنظام المداومة، موزعين على ست ولايات والمتمثلة في كل من باتنة (3)، والوادي (2)، ومستغانم (3) وتلمسان(1)، وسكيكدة (1) و أخيرا الطارف والتي عرفت عدم تقيد تاجرين.

وتقدمت الوزارة “بجزيل الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الثالث من هذه المناسبة المباركة، وعلى جهودهم المستمرة”، كما تقدمت “بجزيل الشكر لجميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين”.

يذكر أنه خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، قام 52.259 تاجرا بمزاولة نشاطاتهم التجارية، فيما لم يتقيد 66 تاجرا بنظام المداومة على المستوى الوطني.

في حين قام 52.295 تاجرا بمزاولة نشاطاتهم التجارية، خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، فيما لم يتقيد 30 تاجرا بنظام المداومة، عبر كامل التراب الوطني.

وقد سخرت وزارة التجارة و ترقية الصادرات ما مجموعه 52.325 تاجرا في إطار برنامج المداومة أيام عيد الأضحى لضمان التموين العادي للمواطنين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.