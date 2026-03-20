كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، عن تسجيل التزام قياسي للتجار بنظام المداومة أول أيام العيد.

وحسب بيان للوزارة، سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55738 تاجر لنظام المداومة ما يعكس استجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية. وهو مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.

كما تم تسجيل عدم التزام 5 تجار فقط “01 غليزان ( مشتقات الحليب)، 01 البليدة (مواد غذائية)، و01 قالمة (مخبزة) و02 عنابة (مخبزة)، من مجموع 55743 تاجر تم تسخيره.

وفي المقابل، لم تسجل مصالح الوزارة، عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، أي بلاغ بعدم التزام التجار بنظام المداومة.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني تسجيل 36.895 عملية بحث عن التجار المداومين. ما يؤكد أهميته كدليل رقمي فعّال يُسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بنقاط البيع والخدمات المتاحة.

وأشادت الوزارة بروح المسؤولية التي تحلى بها التجار المداومون، وأثنت على التزامهم وحرصهم على تقديم خدماتهم للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.