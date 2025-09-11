التزوير والنصب.. فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توجه نداءً للجمهور

وجّهت المصلحة المركزية للجريمة المنظة للأمن الوطني، إلى علم المواطنين أن مصالحها ممثلةً في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية قامت بتوقيف الشخصين الظاهرين في الصور.

ويتعلق الأمر بـ (ب.م) و(ب.و) مشتبه فيهما في قضايا تزوير واستعمال المزور.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن المشتبه فيهما متهمان في قضايا تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، تقليد وتزييف كتابات وتوقيعات، انتحال شخصية الغير والحلول محلها، الشروع في النصب قصد تلقي واستلام أموال بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال صفة كاذبة.

في هذا الصدد، توجه المصلحة المركزية للجريمة المنظة للأمن الوطني نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر. سواء التقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى نيابة محكمة الدار البيضاء، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.