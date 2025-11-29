التساقط الكثيف للثلوج .. الدرك يحذر من هذه الطرقات 

تسببت الثلوج المتساقطة عبر عدد من ولايات الوطن في غلق العديد من الطرقات وعرقلة حركة سير المركبات.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” أن الطرق مغلقة عبر كل من البويرة، وتيزي وزو، بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة.

وبالنسبة لولاية البويرة الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج .

بينما بولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأيضا غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان، بسبب تراكم الثلوج.

وأكد المصالح ذاتها أنه فيما يخص باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.