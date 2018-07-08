التسجيــل بـــ«البورتـابــل» فــي الجامعـــات لحــاملــي «بـــاك» 2018

النهار تنشر جديد التسجيلات الجامعية بالتفصيل وفقا للمنشور الوزاري المحدد للعملية

إطلاق تطبيق مجاني يمكّن الطلبة الجدد من اختيار رغباتهم وتأكيدها

معدلات وطنية للالتحاق بالهندسة المعمارية والبيطرة والعلوم السياسية والمدارس العليا والنشاطات الرياضية

الرّسوب لكل طالب يتغيّب عن المقابلة الشفوية الإجبارية في بعض الفروع

سيتمكّن الحاصلون الجدد على شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، من تحديد أربعة اختيارات ضمن بطاقة الرغبات، مع اشتراط فرع من فروع التكوين في الليسانس على الأقل، الذي تضمنه مؤسسة جامعية، في حين يفقد كل حامل لشهادة البكالوريا الذي لم يقم ولم يُتمّ تسجيله الأوّلي عبر الخط وفي الآجال المحددة، كل إمكانيات التسجيل في الفرع المرغوب فيه.

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج بعض التخصصات ضمن معدلات وطنية بالنسبة للسنة الجامعية 2018 /2019، وإضافة للعلوم الطبية، فإن المعدلات الدنيا للالتحاق بفروع الهندسة المعمارية وعلوم البيطرة والعلوم السياسية والمدارس العليا للأساتذة، وميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ستكون وطنية.

كما أن الالتحاق ببعض التكوينات على غرار معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، ليسانس مهنية، ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية والمدارس العليا للأساتذة، إمامة وإرشاد، يخضع إلى إجراء مقابلة شفوية أمام لجنة متخصصة.

يهدف المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019، والذي تحوز النهار على نسخة منه، إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018/ 2019، ويُسمح لكل حاملي شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها بالالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين.

وتتطلب المشاركة في الترتيب في بعض ميادين وفروع التكوين والأقسام التحضيرية، معدلات عامة دنيا للبكالوريا، ولا تمنح هذه المعدّلات الحق آليّا للتسجيل النهائي، حيث سيتم تحديد هذه المعدلات الدنيا عن طريق منشور تكميلي بعد صدور نتائج امتحان البكالوريا.

وحسب المنشور، فإنه وباستعماله لرقم التسجيل وللرمز السري الواردين في كشف النقاط المتحصّل عليها في البكالوريا، يمكن للمترشح الولوج عبر الموقع المخصص بواسطة هذا الرّمز المخصّص إلى قائمة الفروع المسموح له التسجيل بها.

ويجب عليه أن يُسجل في بطاقة رغباته وفقا لترتيب تنازلي أربع اختيارات ممكنة من بين ميادين التكوين في الليسانس والفروع ذات التسجيل الوطني وماستر ذي مسار مدمج لليسانس والأقسام التحضيرية ومعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، وفروع المدارس العليا للأساتذة وفروع العلوم الطبية وعلوم البيطرة.

ويعتبر التسجيل الأوّلي عبر الخط إجباريا لكافة حاملي شهادة البكالوريا، ويفقد كل حامل لشهادة البكالوريا الذي لم يقم ولم يُتمّ تسجيله الأوّلي عبر الخط وفي الآجال المحددة، كل إمكانيات التسجيل في الفرع المرغوب فيه، أما في حالة الغياب في المقابلة الشفوية الإجبارية بالنسبة لبعض الفروع، يعتبر المترشح راسبا.

وتتكفل المعالجة الوطنية المعلوماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، التي تمّ ملؤها وإرسالها عبر الخط، حيث تؤدي هذه المعالجة القائمة على الربط بين المعايير الأربعة للتسجيل الأولي والتوجيه، إلى تلبية إحدى الرغبات الأربع المعبّر عنها من طرف كل واحد من حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وفي الحالة الخاصة التي لم يتمّ فيها الحصول على أي اختيار من الاختيارات الأربعة، يُقترح على حامل شهادة البكالوريا الجديد المعني عملية ثانية لإعادة التسجيل الأولي مماثلة للأولى، تسمح له القيام باختيار آخر في ميدان أو فرع تكوين آخر، باتباع نفس الإجراء وفق الرزنامة والأماكن البيداغوجية المتوفرة، وللمعدّلات الدّنيا للالتحاق.

وقصد تمكين وتسهيل الولوج إلى موقعي الأنترنت المخصصين للتسجيل الأولي والتوجيه لحاملي البكالوريا الجدد، تمّ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على مستوى فضاءات الأنترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية.

ويتم تحميل أحكام هذا المنشور، المرفق بدليل الطالب، على كل سند رقمي، أو جهاز الإعلام الآلي أو لوحة إلكترونية أو هاتف نقال انطلاقا من موقعي الأنترنت المخصّصين. وسيتم وضع نسخة رقمية تفاعلية للمنشور الوزاري عبر الخط على بوابة حامل شهادة البكالوريا، يمكن تحميلها، إضافة إلى نسخة لوحية بتطبيق «أندرويد» من نفس الموقع.

من جانب آخر، يخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لنتيجة المقابلة الشفوية، ولشرط السن المحدد بـ24 سنة على الأكثر إلى غاية 31 ديسمبر 2018، بالنسبة للجنسين، ويجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس التوقيع على عقد التزام مع قطاع التربية الوطنية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه.

وفي حالات خاصة، يمكن لحامل شهادة البكالوريا بتقدير «ممتاز» ملء بطاقة الرغبات عبر الخط على أن يسجل فيها اختيارين من بين الميادين أو الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا، حيث يلبّى له اختيار واحد من الاختيارين المعبّر عنهما، كما يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير «جيد جدا» بملء بطاقة الرغبات عبر الخط، على أن يسجل فيها ثلاث اختيارات من بين الميادين أو الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا.