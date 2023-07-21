التسجيلات الأولية تنتهي غدا ونتائج التوجيه يوم الفاتح أوت

تنتهي منتصف ليلة غد السبت، مرحلة التسجيل الأولية للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2022/2023، التي انطلقت يوم التاسع عشر جويلية الجاري.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن مصالحها لم تسجل أي اضطرابات طيلة مرحلة التسجيل، بعدما عمدت إلى رفع قدرة تدفق شبكة الانترنت المسخرة للعملية إلى واحد جيغا، قبل أن تشير إلى أن تأكيد التسجيلات الأولية ستكون يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر جويلية الجاري بالنسبة للمقتنعين ببطاقة الرغبات “خلال هذه الفترة يمكن للمترددين على التأكيد تعديل بطاقة رغباتهم وتأكيدها كون الجهات الوصية ستعتمد على آخر بطاقة مودعة ومؤكدة”.

وحددت الوزارة تاريخ الفاتح من شهر أوت الداخل، للإعلان عن نتائج التوجيه “سنعلن في الفترة المسائية من تاريخ الفاتح أوت عن نتائج التوجيه للمرحلة الأولية”.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن نسبة نجاح قدرت بـ50.63 من المائة باعتماد معدل نجاح 10من20 فما فوف، بالتالي فإن قرابة نسبة خمسين من المائة المتبقية عبارة عن رسوب.

وأوضح الوزير عبد الحكيم بلعابد، أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أو يفوق 18 من 20 بلغ 1415 تلميذ، والناجحين بتقدير جيد جيد بلغ 16671.

وتعززت المقاعد البيداغوجية لهذه السنة بأربعين ألف مقعدا، بعد تدشين مدرسة عليا للأساتذة بولاية سعيدة وأخرى للفلاحة الرعوية بالجلفة، فيما أدرجت الوزارة تعديلات أخرى على معدلات الالتحاق بمختلف الشعب من أجل الرفع من نسبة الرضى وسط الناجحين.

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