التسجيلات الإلكترونية للتجنيد بمدارس أشبال الأمة بداية من 15 جوان

تنطلق التسجيلات للتجنيد في مدارس أشبال الأمة للسنة الدراسية 2018 -2019 بداية من 25 جوان الجاري.

التسجيلات تكون حصريا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، مفتوحة لفئتي الإناث والذكور.

وحدّد شروط الإتحاق بمدارس أشبال الأمة بالنسبة لطور الثانوي، بمعدل يساوي أو يفوق ال12/20 .

أن يكون المترشح جزائري الجنسية، مقبولا بالسنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا.

من موليد سنة 2003 فما بعد، اللياقة البدنية الجدية، مع النجاح في المسابقة.

ويزاول الناجحون دراستهم في مدارس أشبال الأمة بالبليدة وسطيف.

أما الطور المتوسط، فيشترط على المترشح أنّ يكون مواليد سنة 2007 فما بعد.

جزائري الجنسية،يتمتع بلياقة بدنية جيدة، مع البنجاح في المسابقة.

ويزاور الناجحون دروسهم بمدارسل اشبال الامة بكل من المسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، بجاية و تمنراست.

وتنتهي التسجيلات على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 15 جويلية 2018.