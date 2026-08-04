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التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا بداية من يوم غد

بقلم أمينة داودي
التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا بداية من يوم غد
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيلات الجامعية النهائية ستكون إلكترونيا وبصفر ورق. لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.

التسجيلات النهائية ستكون ابتداء من 5 أوت على الساعة 00.00 إلى غاية 10 أوت 2026، حيث سيتحصل الطالب على بطاقته الإفتراضية مباشرة على هاتفه الذكي. بعد تسديد حقوق التسجيل، بإستعمال البطاقة الذهبية حصريا، عبر رابط الموقع: https://progres.mesrs.dz/webetu .أو  بمسح رمز الاستجابة السريعة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/3HENh
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