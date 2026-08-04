التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا بداية من يوم غد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيلات الجامعية النهائية ستكون إلكترونيا وبصفر ورق. لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.

التسجيلات النهائية ستكون ابتداء من 5 أوت على الساعة 00.00 إلى غاية 10 أوت 2026، حيث سيتحصل الطالب على بطاقته الإفتراضية مباشرة على هاتفه الذكي. بعد تسديد حقوق التسجيل، بإستعمال البطاقة الذهبية حصريا، عبر رابط الموقع: https://progres.mesrs.dz/webetu .أو بمسح رمز الاستجابة السريعة.

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