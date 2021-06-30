التسجيلات الجامعية: بهذه الطريقة يتم إحتساب معدلات القبول لبعض التخصصات لحاملي البكالوريا الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تعديلات جديدة مست المنشور الخاص بالتسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2021. بالإضافة إلى توجيههم نحو مختلف التخصصات.

وأوضح البيان انه بداية من الموسم الجديد سيتم تعديل الشروط البيداغوجية الإضافية للقبول في التسجيل. بإعتماد المعدل الموزون المحسوب بين معدل البكالوريا. وعلامات المواد الأساسية في الشعبة

وجاء هذا الإجراء نزولا عند رغبة الطلبة وأوليائهم. وذلك من خلال اعتماد المعدل الموزون المحسوب بين المعدل في شهادة البكالوريا وبعض علامات المواد الأساسية المحصل عليها في الشعبة.

ووفق ذات البيان بخصوص تخصصات العلوم الطبيعية والأرض والعلوم الطبية بفروعها “الصيدلة، الطب، البيطرة، وجراحة الاسنان”. سيتم إحتساب معدل القبول للتسجيل الأولي بالنسبة لشعب الباكالوريا علوم تجريبية ورياضيات وهذا بجمع معدل البكالوريا ✖2 + معدل العلوم الطبيعية والحياة قسمة 3

أما إحتساب المعدل لشعبة التقني رياضي إحتساب المعدل البكالوريا ✖2 + المعدل بين المادتي الرياضيات والفيزياء قسمة 3

بينما إحتساب المعدل شعبة اللغات الأجنبية دون إحتسلب اللغة التركية والروسية يكون بإحتساب معدل البكالوريا ✖2 + معدل لغة الشعبة المطلوبة قسمة 3

في حين الترجمة فيتم إحتساب المعدل لشعب لغات أجنبية وأداب وفلسفة ✖2 + معدل 3 لغات أجنبية قسمة 3

وبخصوص العلوم الإنسانية وميدان الحقوق والعلوم السياسية وعلوم الإعلام والإتصال يكون بإحتساب المعدل العام للبكالوريا.والمحدد إبتداءا من معدل 10.5/20

أما بالنسبة للتكوينات الجديدة وهي المدرسة الوطنية العليا الجديدة للرياضيات وأيضا المدرسة الوطنية العليا الجديدة للذكاء الإصطناعي. يخضع الناجحين في البكالوريا الأجنبية الراغبين في الإلتحاق بالعلوم الطبية أو المدارس العليا إلى إختبار اللغة.