التسجيلات النهائية للمتحصلين على «الباك» في 27 سبتمبر

الشروع في التسجيل الأولي والتوجيه على الخط بداية من 26 إلى 30 جويلية الجاري

فترة معالجة الرغبات ستكون من 31 جويلية إلى 7 أوت

سيتمكن الحاصلون الجدد على شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، من الشروع في التسجيل الأولي والتوجيه على الخط بداية من 26 إلى 30 جويلية الجاري، حسب الرزنامة الأولية التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تم تحديد تاريخ 27 سبتمبر 2018 كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.

كشف مصدر مسؤول لـ«النهار»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حّددت الرزنامة الأولية للتسجيلات الأولية والتسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019، وفي هذا الشأن، سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 24 إلى 30 جويلية 2018.

وأضافت مراجع «النهار»، أنه تم تقسيم الرزنامة إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى متعلقة باستغلال نتائج البكالوريا وتحديد المعدلات الدنيا الوطنية للمشاركة في الترتيب في بعض الفروع من 24 إلى 26 جويلية 2018، لتنطلق فترة التسجيلات الأولية من 26 إلى 28 جويلية 2018، تليها فترة تأكيد التسجيلات الأولية من 29 إلى 30 جويلية 2018، ثم فترة معالجة الرغبات من 31 جويلية إلى 7 أوت 2018، أما الإعلان عن نتائج التوجيه فسيكون يوم 7 أوت 2018 مساءً.

أما المرحلة الثانية، فتتعلّق بتأكيد التسجيل الأولي أو إعادة التوجيه أو إجراء اختبارات ومقابلات بالنسبة للفروع المعنية، وتنطلق فترة تأكيد التسجيل الأولي أو إعادة التوجيه أو إجراء اختبارات ومقابلات بالنسبة للفروع المعنية من 8 إلى 12 أوت 2018، على أن يتم فتح البوابة المخصصة للإيواء من 8 إلى 15 أوت 2018، أما المعالجة الثانية «حالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه»، فتدوم من 13 إلى 16 أوت 2018 صباحا، وتكون فترة الإعلان عن نتائج التوجيهات في 16 أوت 2018.

وتتضمن المرحلة الثالثة التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية، والتي تدوم من 2 إلى 6 سبتمبر 2018، أما المرحلة الرابعة فهي معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي «تحت مراقبة PROGRES»، والمتعلقة أساسا بالحالات الاستثنائية، وكذا إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، وتدوم من 2 إلى 27 سبتمبر 2018.