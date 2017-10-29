التسجيلات بـ  ALPHABETبداية من الغد في  CCF

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
التسجيلات بـ  ALPHABETبداية من الغد في  CCF
بقلم إيمان علي إسماعيل

 سيتم اعادة فتح التسجيلات لاجتياز اختبار الكفاءة في اللغة الفرنسية،تحضيرا لتقديم ملف التأشيرة.

وحسب بيان للمركز الثقافي الفرنسي فإن استقبال المترشحين لاجتياز الامتحان حسب الترتيب الابجدي لألقاب المعنيين.

حيث سيتم إستقبال المرشحين الذين تبدأ ألقابهم بـ – a.b. c .d.e غدا الاثنين.

فيما سيتم استقبال المرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بـ – f, g, h i j, k الثلاثاء 31 أكتوبر.

والذين تبدأ ألقابهم بـ l,m,n,o,p,q تم تحديد استقبالهم يوم الاربعاء 1 نوفمبر.

ليبقى المرشحين الذين تبدأ ألقابهم بـ – r,s,t,u,v,w,x.y,z فسيتمكنون من التسجيل يوم الخميس 2 نوفمبر.

و ألزم  المركز الثقافي الفرنسي ” الحالمين” في الفيزا الفرنسية، بحيز زمني يبدأ من 8.30الى غاية 16.30 .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital