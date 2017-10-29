التسجيلات بـ  ALPHABETبداية من الغد في  CCF

سيتم اعادة فتح التسجيلات لاجتياز اختبار الكفاءة في اللغة الفرنسية،تحضيرا لتقديم ملف التأشيرة.

وحسب بيان للمركز الثقافي الفرنسي فإن استقبال المترشحين لاجتياز الامتحان حسب الترتيب الابجدي لألقاب المعنيين.

حيث سيتم إستقبال المرشحين الذين تبدأ ألقابهم بـ – a.b. c .d.e غدا الاثنين.

فيما سيتم استقبال المرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بـ – f, g, h i j, k الثلاثاء 31 أكتوبر.

والذين تبدأ ألقابهم بـ l,m,n,o,p,q تم تحديد استقبالهم يوم الاربعاء 1 نوفمبر.

ليبقى المرشحين الذين تبدأ ألقابهم بـ – r,s,t,u,v,w,x.y,z فسيتمكنون من التسجيل يوم الخميس 2 نوفمبر.

و ألزم المركز الثقافي الفرنسي ” الحالمين” في الفيزا الفرنسية، بحيز زمني يبدأ من 8.30الى غاية 16.30 .