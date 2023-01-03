التسجيلات للإستفادة من منحة رمضان مستمرة إلى غاية هذا التاريخ

اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ان فترة الاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان لا تزتال مفتوحة إلى غاية 5 جانفي 2023 .

واوضحت الوزارة في بيان لها انه وطبقا للتعليمة الوزارية 1057 والمؤرخة قفي 11 ديسمبر 2022 تنهي الوزارة علم لكافة المواطنين والمواطنات أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشة من المجتمع المتكفل.

أعلنت وزارة الداخلية أن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان لا تزال مفتوحة إلى غاية 05 جانفي 2023 . من المجتمع المتكفل بهم ضمن برامج التضامن الوطني غير المسجلين في القوائم والذين تتوفر فيهم الشروط للتقدم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقر إقامتهم، من اجل التسجيل في العملية عن طريق إيداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة عبر الرابط التالي:

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/ramadhan/Demande-allocation-solidarite-Ramadhan_ar.pdf

بينما المستفيدين المعنيين بهذه المنحة وعيروا مكان إقامتهم عليهم التقر إلى مقر بلدياتهم الجديدة لإستكمال إجراءات الشطب والتسجيل من جديد مرفقين بإستمارة الطلب.

واضاف البيان أن جميع المستفيدين من المنحة خلال السنة الماضية أنهم غير معنيين بتجديد طلب الاستفادة إلا إذا تغيرت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا لا يستوفون شروط الاستفادة، فعليهم التوجه إلى مصالح البلدية من أجل شطب أسمائهم من قائمة المسجلين.

هذا وسيكون المسجلين خلال السنة الفارطة محل التحقيقات الاجتماعية التي ستباشرها مصالح البلدية المختصة بالتنسيق مع المصالح المعنية لا سيما مديرية النشاط الاجتماعي يضيف البيان.