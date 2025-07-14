البكالوريا : هذه مواعيد التسجيلات للناجحين في الجامعات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن التسجيل الأولي للناجحين في شهادة البكالوريا سيكون بين 22 و26 جويلية. على أن تتم عملية تأكيد التسجيل الأولي للناجحين في شهادة البكالوريا من 27 إلى 29 جويلية.

وأشار بداري إلى أن نتائج التوجيه ستكون يوم 5 أوت القادم. على أن تكون التسجيلات الجامعية النهائية للناجحين في البكالوريا بين 10 و 15 أوت.

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