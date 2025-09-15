التسجيل الاستثنائي والتحضيري.. عدد التلاميذ لا يتجاوز هذا الحد 

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور المتعلق بالتسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025.

أكدت الوزارة أنه يتم التسجيل في أقسام التربية التحضيرية على مستوى كل مدرسة تضم فوجا للتربية التحضيرية. على ألا يتجاوز عدد الأطفال في الفوج التربوي الواحد خمسة وعشرين (25) طفلاً.

كما أعطت الوزارة الضوء الأخضر لاعتماد نظام التمدرس التناوبي بين أقسام التربية التحضيرية. في المدارس الابتدائية كلما دعت الضرورة.

كما أكدت الوزارة أن التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي. حسب عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مدرسة ابتدائية، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ أربعة وثلاثين (34) تلميذاً في كل فوج تربوي. من أفواج السنة الأولى ابتدائي وألا يؤثر على نظام الدراسة في الابتدائية.

وحدّدت الوزارة من خلال المنشور الترتيبات التنظيمية لعملية التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025.

للتذكير يخص التسجيل في أقسام التربية التحضيرية بعنوان السنة الدراسية 2026/2025. الأطفال المولودين بين أول جانفي 31 ديسمبر2020.

كما يخص التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، بعنوان السنة الدراسية 2026/2025، الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 مارس2020.