التسجيل الاستثنائي والتحضيري للتلاميذ.. هذه خطوات التسجيل و معرفة النتائج

أوضحت وزارة التربية الوطنية في منشور وزاري خطوات التسجيل في التسجيل الاستثنائي والتحضيري. بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

وحسب المنشور تنطلق عملية التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي. ابتداءً من يوم الأحد 28 سبتمبر. 2025 إلى غاية يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على فضاء الأولياء. في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه.

و يتيح النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية للأولياء المعنيين اختيار مدرسة واحدة (1) إلى خمس (5) مدارس ابتدائية من بين المدارس المفتوحة. بها أقسام للتربية التحضيرية، ومؤسسة. واحدة بالنسبة المؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

كما يتيح النظام المعلوماتي، في الوقت نفسه، لأولياء الأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 مارس 2020. إمكانية طلب التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي. من خلال اختيار مدرسة واحدة فقط. من بين المدارس التي تتوفر على مقاعد بيداغوجية شاغرة.

و يتولى النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية معالجة طلبات التسجيل، ويُحدّد قائمة الأطفال المقبولين للتسجيل الاستثنائي. في السنة الأولى ابتدائي. وقائمة الأطفال المقبولين للتسجيل في أقسام التربية التحضيرية.

كما يطلع الأولياء المعنيون على نتائج طلباتهم عبر حسابهم الشخصي في الفضاء المخصص لهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

و تعلق قوائم الأطفال المقبولين. في التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي والمسجلين في أقسام التربية التحضيرية. في فضاء الإعلانات بالمدارس الابتدائية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

هذا ويلتحق الأطفال المقبولة طلباتهم في التسجيل الاستثنائي بالمدارس الابتدائية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025. وكل طفل لا يلتحق في أجل أقصاه شهر من تاريخ إشهار نتائج القبول. يُلغى تسجيله ويعوض بالطفل الذي يليه في الترتيب.

كما يلتحق الأطفال المسجلون في أقسام التربية التحضيرية بالمدارس الابتدائية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة. يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة أنه يعد لاغيا وعديم الأثر كل تسجيل في أقسام التربية التحضيرية. أو في السنة الأولى ابتدائي. يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.