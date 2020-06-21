التسجيل بمؤسسات التكوين المهني سيكون عبر الأرضية الرقمية فقط

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، إن الأرضية الرقمية للقطاع، ستكون الأداة الوحيدة للتسجيل في سبتمبر المقبل.

وقالت بن فريحة، خلال زيارة عمل وتفقد إلى باتنة أمس السبت، بأن هذه الوسيلة ستمكن الشباب الراغبين في تلقي تكوين وكذا مسؤولي مؤسسات القطاع من ربح الوقت الذي كان يضيع أثناء فترة التسجيلات.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الأرضية ستسمح بمتابعة كاملة لمسار الشاب منذ دخوله المؤسسة التكوينية، إلى غاية تخرجه منها.

وأكدت بن فريحة، أن الأرضية الرقمية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين موجودة وتم تحضيرها.

مضيفة أنه تم الشروع الأسبوع الماضي على مستوى الإدارة المركزية للقطاع، في التسجيل المباشر لنظام التسيير البيداغوجي.

ومن جهة أخرى، أشرفت الوزيرة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات بمدينة باتنة على تدشين دار المرافقة بمركز التكوين المهني باتنة 3، بحي الشهداء.