التسجيل في التعليم الإبتدائي ..الوزير يكشف الجديد 

أكد، اليوم، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي لموسم 2024- 2025 ستكون بصفر ورق بالنسبة للتعليم الإبتدائي.

وأوضح الوزير ان التسجيل الإبتدائي سيكون مرقمنا خلال الموسم المقبل، حيث أن أولياء التلاميذ ليسوا مرغمين للنتقل إلى المدرسة لتسجيل أولادهم.

وأضاف الوزير من لاية المدية أن الأولياء سيمكنهم تسجيل أبنائهم في التعليم الإيتدائي عن بعد.

كما كشف بلعايد خلال الزيارة التفقدية لولاية المدية أن قطاعه في علاقة رقمية بينية مع وزارة الداخلية.

وأشار بلعابد كل الاطفال المعنيين والذين بلغوا السن القانوني للتمدرس والمولودين في 2018 سيتم تسجيلهم عبر ملف المعطيات.كما أن البالغين 6 سنوات ملزمون بالتمدرس بفضل الرقمنة، وكذا مجهود الحكومة والتنسيق بين الدوائرالوزارية.

وفي ذات السياق أكد بلعابد أن أزيد من 99 بالمائة من التلاميذ إلتحقوا بالدراسة في السن القانوني. ويبقى أقل من 1 بالمائة والذين لم يلتحقوا بالمدارس سيتم معرفتها بفضل الرقمنة وقائمة البيانات لوزارة الداخلية.

وسيتم تطبيق القانون على المتخلفين من تسجيل أبنائهم وفق تعليمة وزارة مشتركة بين وزارة التربية والداخلية.