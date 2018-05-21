التسجيل في الماستر والدكتوراه عن بعد للقضاء على «المعريفة»

العمل بها سيكون مباشرة بعد الإفراج عن الأرضية الرقيمة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدراج منصة إلكترونية تضمن إدخال بيانات الطلبة سنة أولى ماستر ودكتوراه خلال السنة الجامعية المقبلة، أين يتم معالجتها على مستوى وزارة التعليم العالي بهدف ضمان الشفافية ومحاربة التلاعب بملفات المترشحين.

وحسب التعليمة التي تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري الجامعات، فإنه بعد أسبوعين، سيتم إدراج تطبيق جديد لاستغلاله في تسجيل طلبة خريجي ليسانس الراغبين في التسجيل في السنة أولى ماستر، التي تتم مع نهاية الموسم الجامعي، إضافة إلى ذلك تسجيل الترشح لمسابقات الدكتوراه بداية من شهر سبتمبر.

كما أكدت التعليمة على ضرورة الاعتماد على التطبيق في تسجيل الفائزين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن تحسين الخدمات للموظفين بالقطاع والطلبة الجامعيين وضبط مواعيد موحدة للتسجيل، إضافة إلى ذلك ضبط الشفافية ومحاربة الظواهر السلبية المتعلقة بالتلاعب بملفات المترشحين والمفاضلة واستغلال النفوذ لتسجيل لغير مستحقيه.

وحسب التعليمة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستضع حدًّآ لأي تجاوز محتمل، حيث ستكون المنصة الرقمية الجديدة في متناول المؤسسات الجامعية والمصالح المختصة على مستوى الوزارة لضمان الرقابة اللازمة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ جميع المؤسسات الجامعية بالإجراءات الرقمنة الجديدة للعمل بها مباشرة بعد الإفراج عن التطبيق بعد أسبوعين.

كما أكدت الوزارة أن الانطلاقة الفعلية للدخول الجامعي ستكون منتصف شهر سبتمبر على أكثر تقدير، وأن لاتتعدى مدة السداسي 14 أسبوعا من التعليم العالي، كما ستنظم الدورة الإستدراكية في آخر كل سداسي عوض تنظيمها في شهر سبتمبر.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يجب احترام رزنامة العمل الجامعية التي تعد أواخر شهر جوان من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، بالإضافة إلى إعداد توزيع المهام البيداغوجية للسنة المقبلة، قبل الذهاب إلى عطلة نهاية السنة الحالية.

كما حرصت وزارة التعليم العالي على أن يتم التكفل ومتابعة طلبة السنوات الأولى بتفضيل أقدمية قدرات ومهارات الأساتذة، مشددة على أنه يجب إعادة جدولة التوقيت من قبل كل مؤسسة، وأن تبقى الجامعات مفتوحة من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء.