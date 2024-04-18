التسريع بإقامة الدولة الفلسطينية “السيدة والمستقلة” محور محادثات عطاف وغوتيريش

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس, محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش.

وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بنيويورك.

وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن اللقاء كان “فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي”.

كما تطرق الطرفان, من جانب آخر, إلى “مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي على ضوء التحديات التي تفرضها مختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء”, يضيف المصدر ذاته.