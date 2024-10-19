التسمم الغذائي بجنازة في وهران.. إرتفاع حصيلة الضحايا

إرتفعت حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي سجل يوم أمس الجمعة بحي الياسمين في وهران، إلى وفاة شخصين.

وتعرض 19 شخصا، أمس، لتسمم غذائي، بحي الياسمين 1، ببلدية ودائرة بئر الجير، في ولاية وهران،.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بوهران، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30). على مستوى حي الياسمين 1، من أجل إسعاف ونقل 12 شخصاً يعانون من آلام في البطن وحالات تقيؤ.

ويتعلق الأمر بـ9 نساء و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 76 سنة. حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان. ثم تحويلهم إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، ومستشفى طب الأطفال بكاناستال.

وعقب إجلاء المصابين إلى المستشفى توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

لترتفع بعدها حصيلة التسمم الغذائي، أمس، إلى 19 حالة تم نقلهم إلى المستشفىـ، من بينها حالة حرجة، والذي توفي اليوم السبت.