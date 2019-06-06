التسمم الغذائي والتخمة يدخلان 500 شخص المستشفى يومي العيد

بالإضافة إلى تسجيل حالات حروق بسبب المفرقعات

المؤسسات الاستشفائية بالبويرة تستقبل أزيد من 300 حالة تخمة

استقبلت، أول أيام عيد الفطر المبارك، مصالح الاستعجالات عبر مستشفيات الوطن، حوالي 500 حالة بسبب التسممات والتخمة، بالإضافة إلى استخدام المفرقعات.

ففي ولاية باتنة، تم تسجيل العشرات من حالات التسمم والتخمة لأشخاص من الجنسين ومختلف الفئات العمرية.

وحسب مصادر طبية بمصلحة استعجالات مستشفى «محمد بوضياف» بمدينة بريكة، فإنه تم استقبال ما لا يقل عن 100 حالة،

نتيجة تناولهم لوجبات غذائية مختلفة تسببت لهم في آلام حادة وأعراض التسمم وأضرار بالمعدة.

وعن سبب ذلك، فيعود حسب ذات المصادر إلى إفراط هؤلاء في تناول الأطعمة خاصة التقليدية منها من دون وعي.

وأفادت، أمس، مصادر استشفائية مطلعة بأن مصالح الاستعجالات عبر مستشفيات ولاية باتنة كانت قد استقبلت صبيحة العيد،

مالا يقل عن 10 إصابات بالحروق سجلت وسط الأطفال من بينهم طفلان توأم في الخامسة من العمر بمستشفى «محمد بوضياف»،

و3 حالات أخرى بالمستشفى الجامعي، حيث كانت تلك الحروق على مستوى الوجه واليدين بسبب المفرقعات، إذ تسببت

الانفجارات المفاجئة والخاطئة لها في إصابة هؤلاء، خاصة وأن الكثير من الأطفال والشباب كانوا قد لجأوا إلى استخدام

المفرقعات من الحجم الكبير، وقد قال بعض المواطنين في حديثهم مع «النهار»، إنه على الجهات المختصة منع استخدام

تلك الأنواع الخطيرة من المفرقعات بصفة كاملة مع تشديد الرقابة والعقوبة على مروّجيها.

وبولاية ڤالمة، استقبلت مصالح الاستعجالات عبر المؤسسات الاستشفائية، خلال يومي عيد الفطر المبارك،

أزيد من 30 حالة مستعجلة، نتيجة إصابتهم بتسممات غذائية والتخمة الناجمة عن تناول كميات كبيرة من الطعام و

الحلويات خلال اليوم الأول من العيد. وحسب ذات المصادر، فإن أغلب الحالات كانت تعاني من آلام شديدة في البطن،

وإسهال شديد نتيجة تغييرهم أوقات الأكل، بالإضافة إلى تناولهم المفرط للحلويات.

إصابات بالتخمة بعد تناول «الشخشوخة» في المسيلة

استقبلت مختلف المصالح الاستعجالية المنتشرة بتراب ولاية المسيلة، العديد من الإصابات والتي في مجملها مردها إلى

الإفراط في تناول الحلويات وكذا الأكلة الشعبية التقليدية المعروفة بـ «الشخشوخة».

وحسب المصابين بمصلحة الاستعجالات بالزهراوي أو العيادة الطبية بحي أولاد سيدي إبراهيم، أفرط المصابون في تناول

الحلوى في المسجد، فيما أكد آخرون تناولها بعد الانتهاء من صلاة العيد، كما استقبلت ذات المصالح إصابات

لبعض الأطفال بإصابات خفيفة جراء الألعاب النارية والتقاذف بها، كما تم استقبال حالات الغثيان وآلام البطن،

ولم تخلُ المصالح الاستعجالية من استقبال مصابين في حوادث مرور جراء السرعة وعدم احترام قانون المرور.

استقبال أكثر من 300 حالة تخمة في بالبويرة

استقبلت مصالح الاستعجالات بمختلف مستشفيات البويرة أزيد من 300 حالة من المصابين من التخمة، في اليوم الأول من العيد

في حدود الساعة منتصف النهار بمستشفى البويرة، سور الغزلان، امشدالة والأخضرية، وبدرجة أقل بعين بسام جراء

الإفراط في تناول المشروبات الغازية والحلويات ومختلف الأطعمة خلال زيارات الأقارب والأهالي.

وحسب مصدر طبي، فقد تم التكفل بالمصابين وغادروا جميعا مصالح الاستعجالات، في حين قدم الأطباء نصائح علمية

للمرضى بعدم الإفراط في الأكل والشرب، خلال أيام العيد تجنبا للتخمة.