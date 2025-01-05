التسمم بالغاز.. الحماية المدنية تحذّر!

دعت مصالح الحماية المدنية، عبر ربوع الوطن، اليوم الأحد، كل المواطنين إلى ضرورة تفقد فتحات التهوية العليا والسفلى لتفادي التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وجاء في منشورات للحماية عبر فايسبوك “لسلامتكم الحماية المدنية تدعوكم لتفقد فتحات التهوية العليا والسفلى. لتفادي التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون”.

وأطلقت الحماية هذا النداء للمواطنين بعد تسجيل العشرات من حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. والتي أسفرت عن عدة وفيات عبر التراب الوطني منذ حلول فصل الشتاء الذي تكثر فيه حالات الإختناق بالغاز السام وأغلبها نتيجة انسداد فتحات التهوية، وعدم تركيب قنوات تصريف الغازات المحترقة لأجهزة التدفئة وتسخين الماء.

يشار أن ولاية البيض شهدت صباح اليوم فاجعة هزت حي حي الشهداء الست، ببلدية دائرة الرقاصة. أين توفيت أم و3 أبنائها جراء تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء.

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