التشامبيانزليغ.. ثلاثي شباب بلوزداد يقود التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من دور المجموعات

الرياضة
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التشامبيانزليغ.. ثلاثي شباب بلوزداد يقود التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من دور المجموعات صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تواجد ثلاثي فريق شباب بلوزداد في التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات مُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

التشكيلة المثالية التي كشفت عنها الكاف أمسية اليوم الإثنين ضمت الحارس توفيق موساوي والمدافع المحوري سفيان بوشار إضافة الى المايسترو أمير سعيود.

هذا ولم تضم التشكيلة المثالية أي لاعب من فريق مولودية الجزائر رغم التعادل ضد الترجي التونسي والعبور للدور ربع النهائي.

التشكيلة المثالية ضمت أيضا النجم المصري الكبير لفريق الزمالك “شيكابالا” الذي تألق ضد تاونغيت السنغالي.


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