تدخل منافسة دوري أبطال أوروبا مرحلة الحسم من أجل التأهل للدور ثمن النهائي، حيث ستخوض الأندية مبارياتها الرابعة سهرة اليوم.

الإثارة ستكون حاضرة في ملعب الأولمبيكو، عندما يسضيف روما نادي تشيلسي في قمة مباريات اليوم.

من جهة أخرى، سيحاول نادي أتليتيكو مدريد قلب الطاولة واللعب من أجل التأهل وهو الذي يعاني من أزمة نتائج في دوري أبطال أوروبا.

سبورتينغ لشبونة سيكون في مهمة صعبة، عندما يستضيف منشط نهائي الموسم الماضي “جوفنتوس” وعينه على تحقيق انتصار يمنحه فرصة من أجل التأهل.

مانشستر يونايتد يفكر في الفوز ضد بنفيكا، من أجل ضمان التأهل للدور الثاني دون النظر لنتائج الأندية الأخرى في مجموعته ودون إنتظار آخر مبارتين.

باريس سان جيرمان هو الآخر يستضيف نادي أندرلخت البلجيكي، في مهمة تبدو سهلة على الورق لرفقاء نيمار من أجل حسم أمر التأهل للدور الثاني.

مباراة بايرن ميونيخ ضد سلتيك ستكون مثيرة، فالنادي الأسكتلندي يطمح لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على كل حظوظه في التأهل للدور الثاني.

برشلونة يحل ضيفا على نادي أولمبياكوس اليوناني، فرفقاء ميسي يعيشون أفضل أوقاتهم سواءً في الدوري الإسباني أو في دوري الأبطال وعينهم على مواصلة هذه النتائج الإيجابية.

يذكر أنّ مباريات اليوم ستكون بداية من 20.45 بتوقيت الجزائر

مباريات اليوم

بازل – سيسكا موسكو

مانشستر يونايتد – بنفيكا

باريس سان جيرمان – أندرلخت

سلتيك – بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد – كاربكا

روما – تشيلسي

سبورتينغ لشبونة – جوفنتوس

أولمبياكوس – برشلونة