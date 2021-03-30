التشريعيات المقبلة.. توسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للتصديق على إستمارات إكتتاب التوقيعات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة الضباط العمومين والأشخاص المؤهلين للتصديق على إستمارات إكتتاب التوقيعات.

وجاء في بيان السلطة، أنه في إطار التحضير لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021، وفي إطار تسهيل عملية التصديق على إستمارات إكتتاب التوقيعات، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بأنه فضلا عن:

1- الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله.

2- ضابط للحالة المدنية.

3- الموثق.

4- المحضر القضائي.

5- محافظ البيع بالمزايدة.

6- المترجم – الترجمان الرسمي.

7- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.

تم توسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للتصديق على إستمارات إكتتاب التوقيعات لتشمل كل من:

8- رئيس أمناء الضبط بالمحكمة.

9- رئيس أمناء الضبط بالمجلس القضائي.

10- مدراء التقنين والشؤون العامة بالولايات (على مستوى 57 ولاية).

11- مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر).

12- رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية.

13- رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون القانونية.

14- رؤساء الدوائر.

15- رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر.

16- الأمناء العامين للدوائر.