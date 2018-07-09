التشريعيات محور لقاء البرلمان الجزائري بلندن

ينظّم البرلمان البريطاني غدا الثلاثاء ندوة أكاديمية حول التّدقيق ما بعد التشريع بمشاركة وفد مشترك بين غرفتي البرلمان.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن الندوة ستناقش العديد من المواضيع من بينها دور البرلمان في مراقبة تنفيذ التشريعات.

سنّ القوانين والأبعاد القانونية للتدقيق ما بعد التشريع، تقييم تأثير الهياكل التشريعية والبرلمانية من أجل التدقيق ما بعد التشريع.

الممارسات الناشئة في التدقيق ما بعد التشريع وتعزيز دور البرلمان في التدقيق ما بعد التشريع.

ويتشكّل الوفد البرلماني الجزائري من عضو بمجلس الأُمة، ونواب وأمين عام بالمجلس الشعبي الوطني.