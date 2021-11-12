التشكيلة الأساسية للخضر أمام جيبوتي

أعلن الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الخضر، بعد ظهيرة اليوم أمام جيبوتي.

وقرر الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر إجراء بعض التغييرات، تخوفا من نيل ركائزه لبطاقات صفراء، تحرمهم من لقاء بوركينافاسو.

التشكيلة الأساسية:

أوكيدجة، حلايمية، عبد اللاوي، ماندي، بدران، زرقان، بن ناصر، فغولي، بلايلي، بونجاح، بن رحمة

في الإحتياط:

زغبة، تهرات، بلعمري، بن عيادة، توبة، بن سبعني، بلقبلة، بولاية، وناس، محرز، سليماني، عمورة