التشكيلة الأساسية للعميد في مواجهة “مونتان أوف فاير” النيجيري

سيواجه نادي مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأربعاء، نادي “مونتان أوف فاير” النيجيري، لحساب الدور التصفوي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وقرر مدرب العميد بيرنار كازوني، الإعتماد في هذه المباراة على التشكيلة التالية: فريد شعال، عبد الرحمان حشود، أمير قراوي.

عبد الغاني دمو، أيوب عزي، رشيد بوهنة، زيدان ميباراكو، إبراهيم أمادا، عبد الله المؤذن، أماشي، سفيان بالغ.

وتسعى المولودية للإستغلال الوضعية الجيدة التي يمر بها الفريق مؤخرا، للعودة بنتيجة ايجابية من نيجيريا خلال مباراة اليوم.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر بنادي “مونتان أوف فاير” النيجيري، ستنطلق على الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر.